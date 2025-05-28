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Наумов: сомневаюсь, что «Зенит» снова станет чемпионом, если не сделает выводы

Наумов: сомневаюсь, что «Зенит» снова станет чемпионом, если не сделает выводы
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал главным разочарованием сезона РПЛ упущенное «Зенитом» чемпионство. Титул выиграл «Краснодар», сине-бело-голубые стали вторыми.

«Разочарование в этом сезоне вызвал Галактионов. Я надеялся, что он покажет харизматичную работу. То же самое касается и Лички — он просто потух. Самое главное разочарование сезона РПЛ — упущенное чемпионство «Зенита». У клуба неправильный вектор развития, который нужно менять. Если команда сейчас не сделает никаких выводов и продолжит работать так же, сомневаюсь, что они снова станут чемпионами. Вектор на бразильцев скоро лопнет — скоро наступят другие времена и условия», — сказал Наумов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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