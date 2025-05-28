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Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Мы получили шанс развивать игроков». Тренер «Челси» Мареска — о Лиге конференций

«Мы получили шанс развивать игроков». Тренер «Челси» Мареска — о Лиге конференций
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Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о развитии молодых игроков в Лиге конференций. Сегодня, 28 мая, в решающем матче «Челси» встретится с испанским «Бетисом». Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это определённо было важно, потому что мы получили шанс развивать игроков и выставить на поле весь состав. Нам также выпал шанс пройти весь путь в европейском турнире, который этот клуб никогда ещё не выигрывал. Мы надеемся, что нам удастся взять и этот трофей. Без сомнения, опыт в еврокубках помогает игрокам развиваться. Они также формируют менталитет победителя, если вы выигрываете матчи.

Мне нравится [ставить в состав игроков академии], но в основном потому, что это сильные футболисты. Нужно дождаться подходящего момента, чтобы дать им шанс. Мы дали многим игровое время, но многие из них также играли в Премьер-лиге, так что всё не ограничивается лишь Лигой конференций», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

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