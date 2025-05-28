Ираклий Квеквескири: понимаю, что мог дать «Факелу» больше, чем дал

Бывший защитник «Факела» Ираклий Квеквескири считает, что мог дать больше воронежской команде. Накануне стало известно об уходе футболиста из «Факела» на правах свободного агента.

«Я не считаю, что я дал всё команде. Я мог дать больше. Это моё личное мнение. В каких-то периодах даже там, где не играл. Мог эмоционально подвести команду к матчу. Я понимаю, что мог дать больше, чем дал», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Факел» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Российский Премьер-Лиги сезона-2024/2025 и вылетел в Мелбет Первую лигу.