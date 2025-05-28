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Ираклий Квеквескири: понимаю, что мог дать «Факелу» больше, чем дал

Ираклий Квеквескири: понимаю, что мог дать «Факелу» больше, чем дал
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Бывший защитник «Факела» Ираклий Квеквескири считает, что мог дать больше воронежской команде. Накануне стало известно об уходе футболиста из «Факела» на правах свободного агента.

«Я не считаю, что я дал всё команде. Я мог дать больше. Это моё личное мнение. В каких-то периодах даже там, где не играл. Мог эмоционально подвести команду к матчу. Я понимаю, что мог дать больше, чем дал», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Факел» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Российский Премьер-Лиги сезона-2024/2025 и вылетел в Мелбет Первую лигу.

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