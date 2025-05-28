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РФС оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии «Химкам»

РФС оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии «Химкам»
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Пресс-служба Российского футбольного союза объявила, что организация оставила в силе решение об отказе в выдаче лицензии подмосковным «Химкам». Решение было принято в связи с несоблюдением «Химками» финансовых критериев лицензирования.

«Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов в РФ. На заседании принято решение отклонить апелляционную жалобу футбольного клуба «Химки» и оставить в силе решение комиссии РФС по лицензированию отказать «Химкам» в выдаче лицензии для возможного участия в РПЛ в спортивном сезоне-2025/2026. Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования», — сказано в сообщении пресс-службы РФС, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.

Ранее стало известно, что «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в высшем дивизионе. По итогам финального тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 подмосковный клуб занял 12-е место и сохранил прописку в высшем дивизионе. В активе подопечных Магомеда Адиева 29 набранных очков в 30 матчах.

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