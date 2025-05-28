Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ничего себе!» Генич — об окончательном отказе «Химкам» в выдаче лицензии

«Ничего себе!» Генич — об окончательном отказе «Химкам» в выдаче лицензии
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на решение Российского футбольного союза отказать подмосковным «Химкам» в удовлетворении апелляции на невыдачу лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. Решение было принято в связи с несоблюдением «Химками» финансовых критериев лицензирования.

«Ничего себе! Думал, что будет положительный итог», — написал Генич в телеграм-канале.

«Химки» заняли 12-е место в сезоне-2024/2025 чемпионата России. Команда набрала 29 очков за 30 матчей. Таким образом, не получив лицензию, клуб не будет участвовать в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
От ситуации со стыками и «Химками» не по себе. Это уже больше чем просто абсурд
От ситуации со стыками и «Химками» не по себе. Это уже больше чем просто абсурд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android