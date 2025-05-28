«Ничего себе!» Генич — об окончательном отказе «Химкам» в выдаче лицензии

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на решение Российского футбольного союза отказать подмосковным «Химкам» в удовлетворении апелляции на невыдачу лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. Решение было принято в связи с несоблюдением «Химками» финансовых критериев лицензирования.

«Ничего себе! Думал, что будет положительный итог», — написал Генич в телеграм-канале.

«Химки» заняли 12-е место в сезоне-2024/2025 чемпионата России. Команда набрала 29 очков за 30 матчей. Таким образом, не получив лицензию, клуб не будет участвовать в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.