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Роман Шишкин оценил возможный приход Валерия Карпина в «Динамо»

Роман Шишкин оценил возможный приход Валерия Карпина в «Динамо»
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Бывший российский футболист Роман Шишкин оценил возможное назначение Валерия Карпина на должность главного тренера московского «Динамо». Ранее появилась информация, что Карпин договаривается с бело-голубыми по условиям личного соглашения.

«Наверное, Карпин оптимальный вариант для «Динамо». Если пройтись по составу, то это конкурентоспособная команда, способная бороться за чемпионство. Тюкавин, Бителло, Нгамалё, Чавес, Касерес, Гладышев. Состав даже не для тройки, а для чемпионства. Не хватает хорошей тренерской руки», — сказал Шишкин в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!»

Отметим, что Валерий Карпин с 2021 года возглавляет сборную России.

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