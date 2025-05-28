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Парфёнов: Кордоба — лучший игрок сезона, сыграл огромную роль в чемпионстве «Краснодара»

Парфёнов: Кордоба — лучший игрок сезона, сыграл огромную роль в чемпионстве «Краснодара»
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Бывший футболист Дмитрий Парфёнов назвал лучших тренера и игрока в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Обычно, если команда выигрывает чемпионат, лучшим тренером признают специалиста из этого клуба. Поэтому я назову Мурада Мусаева. Лучший футболист этого сезона РПЛ — Кордоба. Он сыграл огромную роль в чемпионстве «Краснодара», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 32-летний Джон Кордоба провёл 25 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.

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