«Победная концовка была бы очень кстати». Кукурелья — о финале Лиги конференций

Защитник английского «Челси» Марк Кукурелья высказался о предстоящем финале Лиги конференций с испанским «Бетисом». Встреча состоится сегодня, 28 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

«Для многих из нас это будет первый финал, первая возможность выиграть еврокубковый трофей. Можно сказать, что сезон складывается удачно, но всегда есть сложные моменты, и завершить год с трофеем было бы здорово. Тогда бы «Челси» стал первым клубом, который выиграл все еврокубковые трофеи. Это стало бы хорошим окончанием сезона. Мы упорно трудились, и пока этот год получается у нас очень хорошим, так что победная концовка была бы очень кстати», — приводит слова Кукурельи официальный сайт УЕФА.