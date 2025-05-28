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Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Победная концовка была бы очень кстати». Кукурелья — о финале Лиги конференций

«Победная концовка была бы очень кстати». Кукурелья — о финале Лиги конференций
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Защитник английского «Челси» Марк Кукурелья высказался о предстоящем финале Лиги конференций с испанским «Бетисом». Встреча состоится сегодня, 28 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для многих из нас это будет первый финал, первая возможность выиграть еврокубковый трофей. Можно сказать, что сезон складывается удачно, но всегда есть сложные моменты, и завершить год с трофеем было бы здорово. Тогда бы «Челси» стал первым клубом, который выиграл все еврокубковые трофеи. Это стало бы хорошим окончанием сезона. Мы упорно трудились, и пока этот год получается у нас очень хорошим, так что победная концовка была бы очень кстати», — приводит слова Кукурельи официальный сайт УЕФА.

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