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Агент Джикии не исключил обращения в палату по разрешению споров из-за долга «Химок»

Агент Джикии не исключил обращения в палату по разрешению споров из-за долга «Химок»
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Владимир Кузьмичёв, агент защитника подмосковных «Химок» Георгия Джикии, не исключил обращения в палату по разрешению споров из-за долга подмосковного клуба. Ранее стало известно, что РФС оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии «Химкам».

«Мы предполагали такое развитие событий, поэтому уже занимаемся поиском нового клуба для Джикии. Что-то конкретизировать сейчас нет смысла, мы работаем.

Что касается задолженности, в ближайшее время мы встретимся с руководством «Химок», выслушаем их позицию. Георгий примет решение, возможно, мы обратимся в палату по разрешению споров. Не хотелось бы, потому что у Георгия сложились доверительные отношения с акционерами. Хочется решить всё спокойно», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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