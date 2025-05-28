Мануэль Пеллегрини назвал сильные стороны «Бетиса»

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о сильных сторонах команды. Сегодня, 28 мая, «Бетис» встретится с английским «Челси» в финале Лиги конференций. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

«Во-первых, это вера в свою способность выйти на поле и дать бой любому сопернику. Во-вторых, как тренер я всегда поддерживал идею, что команды на поле должны показывать шоу. Я не думаю, что футбол будет жизнеспособным, если всё будет сводиться к попытке забить мяч, чтобы потом всеми силами окопаться в обороне, забыв о том, ради чего эта игра и существует. Все мы знаем, что победа очень важна, но я думаю, то, как именно она добыта, делает её ещё более значимой.

Зная Энцо Мареску, скажу, что «Челси» — это команда, которая выходит играть с первых минут. Матч должен получиться зрелищным со стороны обеих команд, при всей той осторожности, которую обязаны проявить соперники в условиях, когда силы примерно равны. Но «Челси» тоже будет играть на победу», — приводит слова Пеллегрини официальный сайт УЕФА.