Шишкин: «Краснодар» наконец дозрел, чемпионство абсолютно заслуженное

Бывший футболист «Краснодара» Роман Шишкин оценил заслуженность чемпионства «быков» в сезоне-2024/2025. Южный клуб впервые в своей истории выиграл Российскую Премьер-Лигу.

«Краснодар» наконец дозрел. Чемпионство абсолютно заслуженное. Мне посчастливилось поиграть в этом клубе», — сказал Шишкин в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!»

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками в 30 матчах. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева завоевали первый трофей в истории клуба.