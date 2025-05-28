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«Только такие личности могут приводить к чемпионству». Быстров назвал лучшего игрока РПЛ

«Только такие личности могут приводить к чемпионству». Быстров назвал лучшего игрока РПЛ
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Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался о лучшем игроке в составе «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Он выделил голкипера Станислава Агкацева, назвав его лучшим футболистом всего чемпионата.

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«Я ещё за пять туров до конца сказал, что Агкацев — лучший игрок чемпионата и лучший вратарь. Только такие личности могут приводить к чемпионству. Не каждый может стать чемпионом, потому что нет внутреннего стержня. У Агкацева и этого состава «Краснодара» он есть», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками в 30 матчах. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева завоевали золотые медали впервые в истории клуба.

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