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Агент Захаряна рассказал, планирует ли Арсен возвращаться в московское «Динамо»

Агент Захаряна рассказал, планирует ли Арсен возвращаться в московское «Динамо»
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Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы 22-летнего полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о будущем российского хавбека. По словам Голубина, Захарян не собирается покидать испанский клуб в ближайшее время.

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– Обсуждали ли вариант с арендой, хотя бы на полгода?
– Давайте закроем этот вопрос. Я у всех журналистов спрашиваю, где вы нашли, что кто-то собирается отдавать Арсена в аренду? Нет никаких предпосылок для этого. Ни в какую аренду он не собирается.

– Московское «Динамо» может возглавить Валерий Карпин, хорошо знакомый Захаряну. Возможно ли возвращение Арсена в московский клуб?
– Пожалуйста, закройте эту тему. Он не собирается ни в какую аренду. Тем более ехать в московское «Динамо» из Ла Лиги, хотя это его родной клуб, — приводит слова Голубина «Спорт день за днём».

В сезоне-2024/2025 Арсен Захарян провёл за «Реал Сосьедад» четыре встречи во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 15 млн. За «Сосьедад» Арсен выступает с лета 2023 года.

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