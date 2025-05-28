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Мигель Данни: я играл в «Зените» с великолепными игроками, выделю Аршавина и Халка

Мигель Данни: я играл в «Зените» с великолепными игроками, выделю Аршавина и Халка
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Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни выделил двух партнёров по санкт-петербургскому клубу. Португалец выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В составе сине-бело-голубых полузащитник выиграл Суперкубок УЕФА, трижды побеждал в чемпионате России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

«Я счастливый человек, потому что играл в «Зените» с великолепными игроками. Мне действительно сложно выделять кого-то, но назову Халка, среди россиян — Аршавин», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сезон-2024/2025 «Зенит» завершил на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом стал «Краснодар».

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