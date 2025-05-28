Шишкин: можно говорить про зависимость «Краснодара» от Кордобы, но он реальный тащер

Российский экс-футболист Роман Шишкин высказался о роли колумбийского нападающего Джона Кордобы в «Краснодаре». Он высоко оценил значение форварда для южной команды, оценив как игровой, так и ментальный вклад Кордобы.

«Можно говорить про зависимость Кордобы, но хорошо, что он есть в команде, и слава богу, что он не такой травматичный. Он реальный тащер. Понятно, что Сперцян играет с капитанской повязкой, но Кордоба очень важную роль играет и в раздевалке, и на поле. Все мы видим, какой он эмоциональный, и самое главное, что он делает результат», — сказал Шишкин в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом РПЛ.