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Созин — о решении РФС по «Химкам»: если результаты стыков потом обнулят — это позор

Созин — о решении РФС по «Химкам»: если результаты стыков потом обнулят — это позор
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Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на окончательное решение РФС не выдавать лицензию «Химкам» на участие в следующем сезоне РПЛ.

«Если «Химкам» совсем запретили РПЛ, то нам стоит ждать отмены стыковых матчей? Или они всё же превратятся в фарс?

Всё, что происходит вокруг «Химок», – это огромный туман и одни полутона. После всех сообщений об отсрочке лицензирования, апелляциях и переносах разных сроков люди уже не верят, что всё решено. Пускай кто-то из руководителей РФС выйдет и объяснит, заявит официально: да, клуба не будет в РПЛ, и да, стыки не имеют значения.

Сейчас подвисло несколько команд, а главное, что 99% людей, которые следят за нашим футболом, – не профессионалы, а болельщики. Они не обязаны разбираться в регламентах и гадать, есть ли спортивный принцип в стыковых матчах, которые начинаются уже сегодня. А если будут стыки, результаты которых потом обнулят, – это позор, после которого уходят в отставку», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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