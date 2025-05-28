Мишель Платини — о Мбаппе: не просите его играть в стиле Месси, Килиан нападающий

Бывший футболист сборной Франции Мишель Платини высказался о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе. В завершившемся сезоне Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 34 мяча, и завоевал «Золотую бутсу». Единственным трофеем в его активе стал Суперкубок УЕФА, выигранный летом 2024 года.

«Мбаппе — феномен. Он забил 42 гола в Испании, выиграл «Золотую бутсу», стал лучшим бомбардиром Европы. Это значит, что он был хорош. Но «Реал» провёл не лучший год. Килиан — это нападающий, который забивает. Не просите его играть в стиле Месси, Модрича или Зидана. Он всё-таки нападающий, он забивает, а это самое важное», — приводит слова Платини RMC Sport.