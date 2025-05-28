«Это часть моей сущности — мой бренд». Игрок «Челси» Кукурелья — о причёске

Защитник английского «Челси» Марк Кукурелья высказался о своей причёске, а также о весёлом отношении к жизни.

«Всё началось ещё в детстве, моей семье это нравилось. Мою маму радовало, что у меня такие волосы. Я рос с такой причёской. Конечно, когда вырос, меня начали узнавать и говорили: «Посмотрите на его волосы». Сейчас я уже думаю, что это часть моей сущности — мой бренд, мой способ выделиться из толпы. Мне всё очень нравится, так что, надеюсь, у меня не возникнет никаких проблем и не придётся обрезать волосы.

Мне нравится шутить и делать так, чтобы всем вокруг меня было хорошо и весело. Думаю, это хорошо для команды. Все знают, что я весёлый и полон энергии. Благодаря этим качествам ты начинаешь нравиться людям как игрок. Мои одноклубники рады, что я в команде. Очень важно быть счастливым за пределами поля, и тогда у тебя будет всё получаться в футболе», — приводит слова Кукурельи официальный сайт УЕФА.