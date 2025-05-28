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«Краснодар» объявил о переходе защитника Жубала

«Краснодар» объявил о переходе защитника Жубала
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Футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе защитника Жубала на правах свободного агента. Футболист заключил с «быками» контракт на два года.

«У нас новичок, «быки»! Бразилец Жубал станет футболистом «Краснодара»! Центральный защитник пополнит наш клуб в статусе свободного агента. Двухлетнее соглашение с ним вступает в силу 1 июня. Предыдущие 5 лет карьеры футболист провёл во французском «Осере», где сыграл 180 матчей, в которых забил 20 голов Добро пожаловать в лучший клуб, Жубал!» — сказано в сообщении «Краснодара», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В завершившемся сезоне 31-летний Жубал провёл за «Осер» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн. Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Краснодар» стал чемпионом России. Второе место занял «Зенит», тройку лидером замкнул ЦСКА.

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