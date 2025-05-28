Лариса Долина исполнит гимн России перед началом Суперфинала Кубка страны «Ростов» — ЦСКА

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Народная артистка России Лариса Долина исполнит гимн страны перед началом Суперфинала Фонбет Кубка России «Ростов» – ЦСКА. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Встреча пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

«Напомним, что откроют программу «Великое начинается с детства», которая будет приурочена к Международному дню защиты детей, композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев и белорусская певица Маша Гулевич. Они исполнят композицию «Скажите детям» в сопровождении 160 юных танцоров.

После завершения Суперфинала на поле Лужников выйдут представители клубов-участников Кубка России — 2024/2025. Традиционный парад пройдёт под популярного молодёжного певца Амирхана Батырбаева (Amirchik), который исполнит песню «Розовый вечер», — написано в сообщении.