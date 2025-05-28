«Спартак» объявил имена претендентов на звание лучшего игрока сезона

Пресс-служба московского «Спартака» объявила, какие футболисты претендуют на звание лучшего игрока красно-белых по итогам завершившегося сезона. Так, за это звание поборются Маркиньос, Александр Максименко, Срджан Бабич, Манфред Угальде, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Наиль Умяров, Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс.

«Объявляем номинантов на игрока сезона в «Спартаке». В этот раз выбор лучшего футболиста года пройдёт в два этапа. В первом футболисты будут разделены на три тройки, а голосование пройдёт в нашем телеграм-канале. Второй этап — выбор лучшего из шести игроков клуба на сайте и в приложении «Спартака». Один из болельщиков получит возможность лично вручить награду победившему игроку», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Отметим, что чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели «Факел» и «Оренбург».