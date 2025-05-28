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Шишкин: Кисляк ещё не совсем готовый футболист, но очень мощно прогрессирующий

Шишкин: Кисляк ещё не совсем готовый футболист, но очень мощно прогрессирующий
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Российский экс-футболист Роман Шишкин оценил потенциал молодого полузащитника ПФК ЦСКА Матвея Кисляка. Он отметил стремительный прогресс перспективного футболиста.

«По Кисляку видно, что он ещё не совсем готовый футболист, но очень мощно прогрессирующий. Он похож на Баринова. У него тоже амбиции были сразу видны даже на тренировках. Кисляк не придерживается одной позиции на поле. Он может играть «бокс-ту-бокс», атаковать и обороняться, достаточно молод и хорошо ведёт единоборства. Здесь с таким намёком на Европу надо на него смотреть», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

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