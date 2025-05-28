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Геннадий Орлов: Карпин в «Зените»? Исключено! Никогда этот вопрос не обсуждался

Геннадий Орлов: Карпин в «Зените»? Исключено! Никогда этот вопрос не обсуждался
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Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о слухах о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера санкт-петербургского «Зенита».

— Вас позабавили слухи про Карпина в «Зените»?
— Карпин в «Зените» — это исключено.

— Из-за того, что спартаковец?
— Из-за того, что Карпин (смеётся)! Он не популярен в Петербурге, и в том числе у руководства. Точно знаю, что никогда этот вопрос даже не обсуждался. А это связано и с его характером, и со «Спартаком», и со всем прочим, — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

56-летний Валерий Карпин возглавляет сборную России.

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