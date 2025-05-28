«Урал» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция переходного матча начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 28 мая, состоится первый переходной матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026, в котором встретятся «Урал» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет платформа «VK Видео».
Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, грозненский «Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. Победитель этой пары сыграет в следующем сезоне РПЛ, проигравший — в Первой лиге. Ответные переходные матчи запланированы на 31 мая.
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