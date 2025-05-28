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«Нефутбольные критерии возобладали». В «Химках» отреагировали на отказ в выдаче лицензии

«Нефутбольные критерии возобладали». В «Химках» отреагировали на отказ в выдаче лицензии
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Пресс-служба подмосковных «Химок» отреагировала на решение об отказе в выдаче лицензии со стороны Российского футбольного союза. Ранее РФС объявил, что поданная «Химками» апелляция была отклонена.

«К сожалению, ФК «Химки» не сможет принять участие в соревнованиях под эгидой РПЛ в предстоящем чемпионате. Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоёванном нами по спортивному принципу в честной борьбе. Все сотрудники «Химок» сделали максимум возможного, чтобы любимый Клуб продолжал жить, радовать болельщиков и показывать достойный футбол, но обстоятельства оказались сильнее. Дополнительные комментарии по ситуации опубликуем позже», — сказано в сообщении пресс-службы «Химок», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в высшем российском дивизионе. По итогам финального тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 подмосковный клуб занял 12-е место и сохранил прописку в высшем дивизионе. В активе подопечных Магомеда Адиева 29 набранных очков в 30 матчах.

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