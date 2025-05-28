Роман Шишкин оценил прогресс вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева в чемпионском сезоне

Российский экс-футболист Роман Шишкин оценил стремительный прогресс голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в сезное-2024/2025. «Быки» выиграли чемпионский титул РПЛ.

«Для Агкацева это, конечно, мощный скачок в карьере. Отъезд Сафонова и шанс стать первым номером. У него всё получалось, и с капитанской повязкой он выходил. Вратарю это придаёт уверенность. В борьбе за чемпионство он сыграл одну из ключевых ролей, потащив пенальти в Махачкале на последней минуте. Это как с Акинфеевым всегда приятно играть, потому что все защитники ощущают от него надёжность», — сказал Шишкин в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками в 30 матчах. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева завоевали золотые медали впервые в истории клуба.