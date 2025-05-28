«Сочи» — «Пари НН»: текстовая трансляция переходного матча РПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 28 мая, состоится первый переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Пари Нижний Новгород» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте. «Сочи» стал пятым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. «Сочи» участвует в переходных матчах, так как новороссийский «Черноморец» (3) не получил лицензию РФС-1. Ответные переходные матчи пройдут 31 мая.
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