Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» — «Пари НН»: текстовая трансляция переходного матча РПЛ начнётся в 19:30

«Сочи» — «Пари НН»: текстовая трансляция переходного матча РПЛ начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 28 мая, состоится первый переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари Нижний Новгород» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте. «Сочи» стал пятым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. «Сочи» участвует в переходных матчах, так как новороссийский «Черноморец» (3) не получил лицензию РФС-1. Ответные переходные матчи пройдут 31 мая.

Материалы по теме
Везёт тому, кто везёт! «Сочи» вернётся в РПЛ благодаря горю «Химок»
Везёт тому, кто везёт! «Сочи» вернётся в РПЛ благодаря горю «Химок»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android