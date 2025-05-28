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Дмитрий Булыкин: жалко «Химки» — клуб с таким именем и регионом

Дмитрий Булыкин: жалко «Химки» — клуб с таким именем и регионом
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на решение Российского футбольного союза отказать подмосковным «Химкам» в удовлетворении апелляции на невыдачу лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. Решение было принято в связи с несоблюдением «Химками» финансовых критериев лицензирования.

«У нас много клубов, которые чудят по ходу сезона. Кому-то удаётся остаться на плаву, а кто-то исчезает или вылетает. Игроки «Химок» перейдут в другие клубы, будут дальше нас радовать. Жалко клуб с таким именем и регионом. Но об этом должны задуматься спортивные чиновники. Надо у них спрашивать, почему такое произошло», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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