Шишкин: думаю, Семак останется в «Зените», смысл что-то менять?

Бывший российский футболист Роман Шишкин считает, что Сергей Семак сохранит за собой должность главного тренера санкт-петербургского «Зенита».

«Семак, думаю, останется, он давно там, и смысл что-то менять? Но будет большая чистка футболистов. Были большие надежды на Луиса Энрике. Вроде бы недешёвый и способный, но не проявил себя как, например, Малком», — сказал Шишкин в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!»

Отметим, что чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели «Факел» и «Оренбург».