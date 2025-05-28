Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шишкин: думаю, Семак останется в «Зените», смысл что-то менять?

Шишкин: думаю, Семак останется в «Зените», смысл что-то менять?
Комментарии

Бывший российский футболист Роман Шишкин считает, что Сергей Семак сохранит за собой должность главного тренера санкт-петербургского «Зенита».

«Семак, думаю, останется, он давно там, и смысл что-то менять? Но будет большая чистка футболистов. Были большие надежды на Луиса Энрике. Вроде бы недешёвый и способный, но не проявил себя как, например, Малком», — сказал Шишкин в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!»

Отметим, что чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели «Факел» и «Оренбург».

Материалы по теме
Роман Шишкин оценил возможный приход Валерия Карпина в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android