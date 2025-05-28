Геннадий Орлов: 100-й год «Зенита» только начался

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о втором месте санкт-петербургского «Зенита» в чемпионате России в год 100-летия. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар».

«Все в Петербурге понимают, что 100-летие не связано с одним чемпионатом. До этого было шесть побед подряд. Но сам факт, что на матч легенд «Зенита» пришло 50 тысяч людей, говорит о многом. А 100-й год команды, в сущности, только начался. Как миллениум наступил в 2001 году, так и здесь юбилейным сезоном можно считать следующий за датой. И в нём у «Зенита» будет возможность доказать, что он сильнейший. Это позиция клуба: ребята, 100-й только начинается и давайте его достойно проведём», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.