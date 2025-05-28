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Булыкин: смысла в участии «Пари НН» в стыках особо нет — поиграют для себя и болельщиков

Булыкин: смысла в участии «Пари НН» в стыках особо нет — поиграют для себя и болельщиков
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящих стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Напомним, сегодня, 28 мая, в переходных матчах сыграют «Пари НН» с «Сочи» и «Ахмат» с «Уралом».

«Понятно, что смысла в участии «Пари НН» в стыках особо нет. Поиграют для себя, для болельщиков. Хотя «Пари НН» прилично накосячил в этом сезоне, но им повезло остаться в РПЛ.

«Сочи» и «Урал» играли в Премьер-лиге, оставили приятные впечатления и по городам, и по стадионам. У них всё в порядке. Хотелось бы их увидеть снова в РПЛ. Но мы все за спортивный принцип, чтобы всё решалось в футбольном противостоянии», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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