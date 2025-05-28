Орлов: «Зенит» заработает на Венделе даже больше, чем мог получить от «Ботафого»

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию со срывом трансфера полузащитника Вендела из санкт-петербургского «Зенита» в бразильский «Ботафого». Ранее стороны расторгли предварительное соглашение.

«Ещё весной должен был прибыть игрок на замену Клаудиньо. Уже нашли, договорились, но в последний момент трансфер не состоялся. Такое бывает, что сделаешь. Теперь про Вендела все пишут. Его переход в «Ботафого» не случился, но нет худа без добра. Сейчас на Вендела претендуют четыре клуба. И «Зенит» заработает на нём даже больше, чем мог получить от «Ботафого». Так складывается ситуация. И замена ему уже есть. Но фамилия, конечно, не объявляется», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.