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Геннадий Орлов: футбольная общественность России сплотилась вокруг «Краснодара»

Геннадий Орлов: футбольная общественность России сплотилась вокруг «Краснодара»
Сергей Галицкий
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Российский комментатор Геннадий Орлов выразил уважение владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому. «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.

«Галицкий создал эту команду с нуля. В городе была же «Кубань», государственная команда, с традициями. Когда «Краснодар» начинал, на него ходило несколько тысяч человек. Но клуб постепенно обрастал армией болельщиков. И мне в какой-то степени даже приятно, что футбольная общественность сплотилась вокруг «Краснодара». Люди могут болеть за свои команды, но и «Краснодару» тоже симпатизируют. Поэтому Галицкому огромное уважение», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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