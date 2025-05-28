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Мартынович: селекционный отдел «Краснодара» готовится к возможному уходу Сперцяна

Мартынович: селекционный отдел «Краснодара» готовится к возможному уходу Сперцяна
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Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович полагает, что чёрно-зелёные готовятся к потере полузащитника Эдуарда Сперцяна. Сообщалось, что в услугах армянского хавбека заинтересован «Лидс Юнайтед».

— Не кажется, что «Краснодару» будет тяжело удержать Сперцяна и Кордобу летом?
— На них был интерес ещё в прошлом сезоне. Даже если их продадут, нужно искать качественные замены. Не знаю насчёт Кордобы, потому что он ещё в первой части сезона продлил контракт с командой. Думаю, он готов оставаться в «Краснодаре». Но возникает большой вопрос по поводу Эдика. Пишут про «Лидс». Не знаю, насколько это серьёзно и правда. Эдика будет сложно заменить, но в клубе есть хороший селекционный отдел, который готовится к возможному уходу Сперцяна. Наверняка уже ищут какие-то альтернативные варианты, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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