Гендиректор «Локомотива» Леонченко опроверг слухи о возможной отставке Галактионова

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко опроверг слухи о возможной отставке главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Никаких перестановок не планируется. В клубе должна быть стабильность — и в руководстве, и в тренерском штабе. Мы работаем в команде и двигаемся дальше», — передают слова Леонченко корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.

Напомним, «Локомотив» завершил сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. Галактионов возглавил железнодорожников в 2022 году. Ранее российский специалист работал в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород».