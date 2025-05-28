Галактионов высказался о будущем Тикнизяна на фоне его резких высказываний в СМИ

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о будущем защитника Наира Тикнизяна. Ранее футболист выразил недовольство количеством игрового времени и заявил, что попросит руководство клуба отпустить его в летнее трансферное окно.

«У Наира ещё год контракта. Если предложений, устраивающих клуб, не будет — он продолжит свои выступления за «Локомотив». Если принесёт пользу, мы даже вправе предложить ему новый контракт с увеличением зарплаты. Никакого отрицания в отношении Наира у меня нет.

Были определённые спекуляции на предыдущей неделе в телеграм-каналах, которые опубликовали неверную информацию об отстранении Тикнизяна от тренировок. Наир работал целую неделю в общей группе. У него прекрасные отношения с партнёрами. Он недельный цикл отработал, но обратился к тренерскому штабу и руководству с просьбой не брать на матч в Самару, так как из-за случившейся ситуации его психоэмоциональное состояние было не на должном уровне. Мы пошли игроку навстречу. Команда показала против «Акрона» хороший футбол и победила. Что касается, нужен игрок или нет, то если он у нас в обойме, конкурирует за место в стартовом составе и приносит пользу, то почему нет?» — передают слова Галактионова корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.