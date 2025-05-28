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Геннадий Орлов: Карпин и Черчесов не выигрывали РПЛ тренерами, а Мусаев — смог!

Геннадий Орлов: Карпин и Черчесов не выигрывали РПЛ тренерами, а Мусаев — смог!
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Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

«С Ивичем они лидировали в чемпионате. Его замена посреди чемпионата была риском. Как выяснилось, Галицкий предвидел, угадал — молодец! Он Мусаева возвратил, и сам тренер вырос. Ведь самое главное — это организация игры. А в «Краснодаре» все, каждый на своём месте, выполняли тренерские задания. А про нацеленность и мастерство Кордобы что говорить? Как хорош Сперцян! В этом всём рука Мусаева мощно прослеживалась. Здесь нет такого, что кто-то из игроков вытащил всех, — это команда выиграла. Команда тренерская.

Я ещё чего боялся: будет ли Мусаев авторитетом для того же Кордобы, других иностранцев? А он своими тренировками, отношением к футболу доказал, что его нужно уважать. Это же всё внутри команды происходит. И они уважали, играли за тренера. Сколько у нас тренеров — Черчесов, Карпин и многие другие — ни разу не были чемпионами страны, а он-то уже стал! В его биографии и послужном списке красными буквами написана строка: тренер чемпионов. Молодец!» — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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