Галактионов: для меня странно, что Тикнизян решил выступить публично

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал высказывание футболиста команды Наира Тикнизяна, который заявил, что чувствует себя несчастным в клубе.

«Высказывание Наира — резковатое с точки зрения выхода в прессу. Но глобально… Мы проводили командное собрание, и никто из ребят не увидел в словах Наира чего-то страшного. Он оценил себя, своё состояние и игровую форму. Это была критическая оценка. Что касается последующих разговоров, что мы якобы не отпустили его в «Зенит»: друзья, агент игрока сам заявлял, что клубы обо всём договорились — не получилось согласовать только личные условия Наира.

Если говорить про его игровое время, то из 30 матчей Тикнизян принял участие в 23. Его игровое время в этом сезоне примерно такое же, что и в прошлом. Когда Наир выигрывал конкуренцию у Пиняева, Сильянова и Самошникова — играл он. Сейчас, когда результат дают другие ребята, — играют они. То, что он решил выйти со своим недовольством в прессу, — неверный шаг. Вопросов и тем относительно Наира за четыре года в клубе было очень много. Но всё всегда оставалось внутри команды. Поэтому для меня странно, что игрок решил выступить публично», — передают слова Галактионова корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.