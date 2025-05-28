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В «Локомотиве» отреагировали на информацию об интересе к Батракову от «Вольфсбурга»

В «Локомотиве» отреагировали на информацию об интересе к Батракову от «Вольфсбурга»
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Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал информацию о предложении немецкого «Вольфсбурга» по трансферу полузащитника Алексея Батракова. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Вольфсбург» предлагал «Локомотиву» € 15 млн с учётом бонусов за Алексея Батракова минувшей зимой.

«Разговоров очень много, но ни одной бумаги в клуб за это время не приходило», — передают слова Леонченко корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.

В сезоне-2024/2025 чемпионата России 19-летний Алексей Батраков провёл 29 матчей, в которых забил 14 мячей и отметился семью результативными передачами.

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