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Спортивный директор «Локомотива» Ульянов высказался о возможном трансфере Тикнизяна

Спортивный директор «Локомотива» Ульянов высказался о возможном трансфере Тикнизяна
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном трансфере защитника команды Наира Тикнизяна.

«На данный момент официальной бумаги по Тикнизяну в клуб не приходило. Но звонят, спрашивают. Три-четыре клуба интересуются им», — передают слова Ульянова корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.

В прошедшем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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