Колосков: стыковые матчи в этом году сделаны правильно — не проблема понять логику РФС

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о стыковых матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В них сыграют «Пари Нижний Новгород» и «Сочи», а также грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал».

«Ситуацию со стыковыми матчами я понимаю, для меня абсолютно не проблема понять такую логику, потому что я сам 27 лет занимался этим делом. Логика в том, что здесь соблюдают спортивный принцип. Нельзя усреднять 15-ю команду в Премьер-лиге и седьмую из Первой. Почему «Оренбург» не может сыграть в стыках, а «Пари НН» остаться напрямую, узнайте в РФС. Но по спортивному принципу всё сделано правильно», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат» завершили сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 13-м и 14-м местах соответственно. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым, а «Сочи» пятым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. «Сочи» участвует в переходных матчах, так как новороссийский «Черноморец» (3) не получил лицензию РФС-1.