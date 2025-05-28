Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колосков: стыковые матчи в этом году сделаны правильно — не проблема понять логику РФС

Колосков: стыковые матчи в этом году сделаны правильно — не проблема понять логику РФС
Аудио-версия:
Комментарии

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о стыковых матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В них сыграют «Пари Нижний Новгород» и «Сочи», а также грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал».

«Ситуацию со стыковыми матчами я понимаю, для меня абсолютно не проблема понять такую логику, потому что я сам 27 лет занимался этим делом. Логика в том, что здесь соблюдают спортивный принцип. Нельзя усреднять 15-ю команду в Премьер-лиге и седьмую из Первой. Почему «Оренбург» не может сыграть в стыках, а «Пари НН» остаться напрямую, узнайте в РФС. Но по спортивному принципу всё сделано правильно», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат» завершили сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 13-м и 14-м местах соответственно. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым, а «Сочи» пятым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. «Сочи» участвует в переходных матчах, так как новороссийский «Черноморец» (3) не получил лицензию РФС-1.

Материалы по теме
Официально
РФС оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии «Химкам»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android