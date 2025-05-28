Галактионов: не хотим быть пятыми или шестыми — хотим и завоёвывать трофеи!

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что железнодорожники жаждут завоёвывать трофеи. Напомним, «Локомотив» завершил сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка.

«Давайте начнём с лета 2024 года. У нас по разным причинам произошло расставание с игроками, на которых мы рассчитывали. Было очень много скептиков. Но были уверены, что наша команда хорошо подойдёт к началу чемпионата, что касается функциональной подготовки. Наша команда находится в очень ограниченном трансферном бюджете. То же самое касается ориентира на усиление команды иностранными футболистами. Наша концепция – это русские ребята в стартовом составе. Летне-осенний отрезок был очень хорошим. Против наших конкурентов мы показывали хорошее качество игры и хороший результат. А в играх, где нужно было показать класс, мы отдали очки. Я говорю про встречи с «Химками», «Оренбургом», «Динамо» Махачкала и так далее.

Если мы говорим о весеннем отрезке, когда у нас в составе могут выходить одновременно Погостнов, Раков, Годяев, Пиняев, – это всё равно какая-то нестабильность. Нестабильность в качестве, в принятии решений, были определённые перепады. Мы старались держать планку, но перекос в результатах, к сожалению, был. Мы могли сыграть лучше, сами разочарованы итоговым результатом. Могли пройти в финал Кубка России и бороться за топ-5 в РПЛ. Но на сегодняшний день команда формируется, должна прогрессировать и при правильных шагах, с точки зрения трансферов, мы будем в дальнейшем ставить более амбициозные цели и задачи. Когда меня с днём рождения поздравляли первые лица российского футбола, все отмечали, и мне это очень приятно, что у нас уникальный проект, уникальная команда, где большое количество россиян, которые борются, конкурируют, составляют костяк российской национальной сборной. И на протяжении двух сезонов подряд в нашем составе был один из лучших игроков лиги – сначала Глушенков, а сейчас Батраков. Они развиваются в нашем составе, в наших требованиях.

Конечно, мы хотим выигрывать матчи и завоёвывать трофеи. Мы не хотим быть пятыми или шестыми, хотим побеждать!» — передают слова Галактионова корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.