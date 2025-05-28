Анатолий Тимощук назвал трёх лучших игроков сезона РПЛ

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук назвал трёх лучших игроков завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги, отметив голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, вратаря сине-бело-голубых Евгения Латышонка и полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Мне нравится Станислав Агкацев, как он стоял, был основным открытием среди вратарей. Я бы назвал Женю Латышонка, но мы знали его силу и уровень. Я бы также отметил Алексея Батракова, очень приятное впечатление оставил — по движению, по мобильности, по мысли. Я думаю, что это талант РПЛ», — приводит слова Тимощука ТАСС.

Отметим, что чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели «Факел» и «Оренбург».