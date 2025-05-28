Геннадий Орлов: Москва только третья в чемпионате России — взыграют амбиции?

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался об итогах сезона-2024/2025 чемпионата страны. Чемпионом России стал «Краснодар», в тройку вошли санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

«Чемпионат получился интересный. Борьба шла до конца. Пожалуй, только «Факел» был безнадёжным, а все остальные сражались за очки. Москва — только на третьем месте! Ну и смена чемпиона — это, конечно, оживление для нашего футбола. Всё-таки шесть побед «Зенита» притупили чувства, особенно у москвичей, к чемпионату. А теперь они поняли, что можно побеждать «Зенит». Так что дальше будет только интереснее.

Я надеюсь, в Москве наконец-то взыграют амбиции. Только третье место у московской команды! Жду футбольного взрыва в Москве. «Краснодару» будет сложно защитить титул, но они своё дело уже сделали. Сейчас пускай попразднуют — хотя бы 10 дней радостных. А команда у них в любом случае будет», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.