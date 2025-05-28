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Московское «Динамо» объявило о заключении нового контракта с Константином Тюкавиным

Московское «Динамо» объявило о заключении нового контракта с Константином Тюкавиным
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Пресс-служба московского «Динамо» объявила о заключении долгосрочного контракта с нападающим команды Константином Тюкавиным. Новое соглашение футболиста с бело-голубыми рассчитано до 2030 года.

Фото: Скрин из видеоролика с телеграм-канала ФК «Динамо» Москва

Напомним, Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене. Сообщалось, что ориентировочные сроки восстановления футболиста — около полугода.

Всего в сезоне-2024/2025 форвард провёл 22 матча, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

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