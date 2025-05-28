Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Локомотиве» подтвердили уход Эдгара Севикяна

В «Локомотиве» подтвердили уход Эдгара Севикяна
,
Комментарии

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не будет выкупать права на полузащитника Эдгара Севикяна у венгерского «Ференцвароша». Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Футболист выступает за «Локомотив» на правах аренды.

«Клуб не будет выкупать Севикяна. И продлевать аренду — пока тоже. Он уезжает в сборную, после чего в «Локомотив» не вернётся», — передают слова Ульянова корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 23-летний Эдгар Севикян провёл 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Локомотив» согласовал контракт с Верой, игрок достанется клубу бесплатно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android