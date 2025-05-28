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Колосков: ситуация с «Химками» может стать для кого-то трагедией — игроки потеряли работу

Колосков: ситуация с «Химками» может стать для кого-то трагедией — игроки потеряли работу
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на окончательное решение РФС не выдавать лицензию «Химкам» на участие в следующем сезоне РПЛ.

«Футболисты «Химок» потеряли работу, у каждого семья, планы. Не все из них могут попасть в хорошие клубы. Прежде всего есть сочувствие к футболистам. Там и тренерский состав, руководящий и медицинский персонал. Это, мягко говоря, неприятно. Для кого-то это станет жизненной трагедией.

РПЛ устанавливает критерии, а клубы участники. Раз они не выполняются, следуют санкции. РПЛ тут ни при чём, надо разбираться с руководством клубов», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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