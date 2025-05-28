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Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
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Комментатор Okko Лионель Абба дал прогноз на финал Лиги конференций «Бетис» — «Челси»

Комментатор Okko Лионель Абба дал прогноз на финал Лиги конференций «Бетис» — «Челси»
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Комментатор Okko Лионель Абба сделал прогноз на финал Лиги конференций, в котором сыграют испанский «Бетис» и английский «Челси». Игра состоится 28 мая и начнётся в 22:00 мск.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бетис» и «Челси» встретятся в финале Лиги конференций. В пятый раз в истории эти команды друг с другом сыграют, и «Челси» в случае победы может стать первым клубом, который выиграл все соревнования под эгидой УЕФА. Лига чемпионов и Лига Европы уже были, был Кубок обладателей кубков. Конечно же, и для команды Мануэля Пеллегрини это будет супермегаважный матч, очень много будет сентиментальности, потому что Пеллегрини, по сути, воспитал как тренера Энцо Мареску, главного тренера «Челси». Мареска в качестве футболиста ещё играл у Пеллегрини, когда выступал за «Малагу». Итальянец называет Пеллегрини своим футбольным отцом.

Этот финал должен получиться ярче, нежели то, что было в финале Лиги Европы. Потому что и «Бетис», и «Челси» в чемпионате свои задачи решили. И главное, что эти оба клуба сыграют в следующем сезоне в еврокубках. «Бетис» вышел в Лигу Европы, а «Челси» — в Лигу чемпионов. Поэтому здесь матч, в котором командам терять особо нечего. Обе будут играть на победу, что подразумевает, мне кажется, большое количество забитых мячей. «Бетис» — стилистически атакующая команда, а «Челси» — лучшая команда Лиги конференций по абсолютно всем параметрам, которые только могут быть. Вывод: в финале будет забито большое количество мячей, и предположу, что если «Челси» сыграет на своём уровне, то сумеет победить с разницей в два мяча. Думаю, 3:1 — примерно с таким счётом победит сегодня «Челси». И даже Антони, скорее всего, не спасёт «Бетис», хотя, может быть, даже и забьёт», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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