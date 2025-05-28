Комментатор Орлов обратил внимание на систематическую проблему «Зенита»

Российский комментатор Геннадий Орлов оценил работу санкт-петербургского «Зенита» на трансферном рынке летом 2024 года, а также назвал проблемный отрезок сине-бело-голубых.

«В летнюю трансферную кампанию «Зенит» немного недоработал, не сделал всё, что хотел. Тем не менее сезон начали ярко. Великолепно взаимодействовали Вендел с Глушенковым. А потом оба получили даже не по одной — по две травмы. Как следствие, провели неполноценный сезон.

Конечно, клуб беспокоит то, что «Зенит» третий год подряд сдаёт на стыке ноября и декабря. Это уже тенденция. На неё нужно обратить внимание в учебно-тренировочном процессе. Это очень важный момент», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.