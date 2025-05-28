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Галактионов: в определённый момент «Локомотив» находился в очень тяжёлом положении

Галактионов: в определённый момент «Локомотив» находился в очень тяжёлом положении
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов признал, что в определённый момент железнодорожники находились в крайне тяжёлом положении. Правда, специалист не уточнил, когда именно это было. Напомним, «Локомотив» завершил сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка.

«Некоторые не хотят слышать, что сегодня мы находимся в тех рамках, в которых, чтобы приобрести футболиста, должны либо продать кого-то, либо подготовить. Сверхбюджет «Локомотив» на трансферы не получает, и все это чётко должны понимать. К сожалению, в определённый момент клуб находился в очень тяжелом положении. Благодаря оптимизации процессов внутри клуба, в том числе и спортивной вертикали, постепенно ситуация стабилизировалась – экономическая и финансовая», — передают слова Галактионова корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.

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